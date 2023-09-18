شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالكهرباء: تنسيق مع البترول لسرعة إنهاء جدول تخفيف الأحمال قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك تنسيقا تاما مع وزارة البترول لسرعة الانتهاء من تطبيق جدول تخفيف الأحمال من خلال قطع التيار الكهربائي على المواطنين بسبب نقص الوقود حتى أكتوبر المقبل، مؤكدا أن استمرار ارتفاع الأحمال على الشبكة وراء عدم توقف جدول التخفيف.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن مركز التحكم القومي للكهرباء ملتزم بتخفيف الأحمال لمدة ساعة واحدة يومياً على المشترك من الساعة 12 ظهرا، وحتى الساعة 12 منتصف الليل، موضحا أن هناك تراجعا فى مدة الفصل على عدد كبير من المشتركين والذى أصبح يتراوح ما بين 30 إلى 45 دقيقة.

وتابع المصدر أن من بين الأسباب التي ساهمت فى سرعة تجاوز الأزمة هى أن الشركة القابضة لكهرباء مصر وضعت خطة عاجلة اعتمدت وقف أعمال الصيانة بجميع وحدات توليد الكهرباء البخارية و إدخالها بالكامل فى الخدمة لتقليل الاعتماد على الوقود ، موضحا أن الخطة تعتمد على الطاقة المتجددة بقدرة 7 الالف ميجا وات نهارا على الشبكة القومية للكهرباء.