شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تستعد لاستقبال 25 مليون طالب بفرش الفصول وتسكين التلاميذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعداداً للعام الدراسي الجديد ، واصلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة لاستقبال العام الدراسي الجديد، حيث من المقرر أن تستوعب قرابة 25 مليون طالب وطالبة فى المدارس الرسمية والخاصة للغات، بعد أن استقرت الدراسة فى المدارس الدولية خلال الأيام الماضية.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الأيام القليلة القادمة والتى تفصلنا على بدء العام الدراسي الجديد سوف يتم انتهاء تسكين الطلاب وضرورة الانتهاء من طلبات التحويل بين المدارس وبعضها وتسكين الطلاب قبل بدء الدراسة تحقيقا للاستقرار والانضباط مع بدء الدراسة بالعام الجديد، على أن يستمر تسكين تلاميذ رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات وفق مواعيد تنسيق القبول برياض الأطفال حسب الكثافات المتاحة وسن المتقدمين، على أن يتم قبول من وصل سن 5 سنوات فى 1 أكتوبر 2023 بالمدارس الرسمية للغات.

وأوضحت الوزارة أنه جار توفير المقررات والمناهج الدراسية رقميا على المنصات والقنوات التعليمية لتوفير أكبر قدر من المحتوى للطلاب الاستعانة بها خلال تواجدهم بالمدارس والمنزل، على أن يتم تطبيق الغياب الإلكترونى على الطلاب منذ الأسبوع الأول من بدء العام الدراسي الجديد، كما تعمل المديريات على التعاقد مع المعلمين بالحصة لسد احتياجات المدارس من أعضاء هيئة التدريس، مشددة على أنه لن يتم ترك فصول وحصص بدون معلمين .

وأشارت الوزارة إلى أن أدوات التقييم بالعام الدراسي الجديد للطلاب فى الصفوف الأولى من رياض الأطفال حتى الثالث الابتدائي ستكون بلا امتحانات، على أن يتم تقييم التلاميذ من الرابع الابتدائي حتى السادس الابتدائي بواقع 3 اختبارات فى الفصل الدراسي الواحد.

وأوضحت، أن تقييم التلاميذ فى الصفوف الأولى بمرحلة رياض الأطفال حتى الثالث الابتدائى، يكون التقييم للطلاب فى الصفوف الأولى، وفق ما تعلمه الطلاب، وما اكتسبه من مهارة حقيقة، و يقوم التقييم على قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للطالب، من خلال المهام الفردية والجماعية بنوعياتها الشفهية، والتحريرية، والمهارية، لافتة إلى أنه سوف يتسلم ولى الأمر تقريرًا يعبر عن أداء الطالب ومستواه الحقيقى.

وأشارت الوزارة، إلى أن ألوان التقييم عبارة عن اللون الأحمر، وتعنى أن مستوى الطالب" أقل من التوقعات"، أى أن المتعلم لم يتمكن من اكتساب كثير من المهارات المستهدفة، وهذا يعني أنه يحتاج إلى كثير من الدعم من قبل المعلم وولي الأمر، واللون الأصفر "يلبي التوقعات أحيانا، وهذا يعني أن المتعلم يمتلك نقاطا إيجابية، حيث اكتسب بعضًا من المهارات المستهدفة إلا أنه يحتاج لمزيد من الدعم للتغلب على النقاط السلبية، واللون الأخضر "يلبي التوقعات"، وهذا يعني أن المتعلم اكتسب جميع المهارات المستهدفة، واللون الأزرق "يفوق التوقعات"، وهذا يعني أنه وظف ما اكتسبه من مهارات في إظهار نواتج إبداعية تمثل مؤشرات للنبوغ.

وأوضحت الوزارة، أن معلمي الصف الأول الابتدائي يمكنهم كتابة عبارات تصف مستوى المتعلم، من تعبيراتهم ومفرداتهم الخاصة، وعند ملء الاستمارة النهائية للتقييم، تخلص جميع العبارات الوصفية الخاصة بكل مادة بمجالات الدراسة إلى عبارة عامة واحدة تصف مستوى المتعلم، وتعكس أحد الألوان الخاصة بالتقييم، وهى" الأحمر والأصفر والأخضر، والأصفر".