مقتل دبلوماسي خليجي طعنا بسكين في المهندسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

قُتل دبلوماسي خليجي داخل شقة سكنية بمنطقة المهندسين وسط الجيزة اليوم الاثنين.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة قتيل بدائرة قسم شرطة العجوزة.

وجه اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية رجال الشرطة بسرعة فحص البلاغ والوقوف على ملابساته بالتنسيق مع قطاع الأمن العام.

المعاينة الأولية تحت إشراف العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع الشمال وبحضور العقيد مصطفى خليل مفتش فرقة الوسط بينت مقتل "هود.س.ح" 50 سنة، دبلوماسي يحمل الجنسية العمانية.

المجني عليه تعرض لاعتداء بآلة حادة عبارة عن طعنات نافذة بالجسم أودت بحياته بعد مقاومة مع الجاني.

ويفحص رجال المباحث بقيادة المقدم حسام العباسي رئيس مباحث العجوزة ومعاونه الرائد مصطفى عرفة اخر المترددين على شقة المجني عليه لتحديد وضبط الجاني.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتشريح بمعرفة الطب الشرعي وتحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة.