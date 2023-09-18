شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى تنشر قرار إنشاء المعهد التكنولوجي للعلوم المالية والإدارية بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور بإنشاء المعهد التكنولوجي العالى للعلوم المالية والإدارية بسوهاج بأخميم، ويتكون المعهد من التخصصات المحاسبة والتمويل الدولى والأسواق والمنشآت المالية fml، ونظم معلومات الأعمال Bis.

وأوضح القرار الوزارى أنه يقبل بالمعهد المؤهلات، بالنسبة للمرحلة الأولى يتم قبول الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بشعبتيها وما يقره المجلس الأعلى للجامعات من شهادات وبالنسبة للمرحلة الثانية يقبل المعهد الحاصلين على دبلوم المعهد كما يقبل الطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية التجارية بشرط الحصول على تقدير عام جيد على الأقل وتكون مدة الدراسة سنتان دراسيتان للمرحلة الثانية يمنح من يجتازها درجة البكالوريوس فى مجال التخصص، كما يمنح الدراسين بالمرحلة الأولى درجة الدبلوم فوق المتوسط فى مجال التخصص.

وأكد القرار الوزارى أنه يعتمد المؤهل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ويتم قبول الطلاب بالمعهد عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد ويلتزم المعهد بتطبيق الخطط والمناهج الدراسية التى تعتمد بالموافقة عليها من لجنة قطاع المعاهد التجارية.