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مد فترة التنسيق للطلاب الوافدين بجامعة الأزهر حتى الخميس المقبل

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القاهرة - سامية سيد - تقرر مد فترة التنسيق للطلاب الوافدين الراغبين في الالتحاق بجامعة الأزهر للعام الجامعي 2023-2024م من يوم الثلاثاء الموافق 19 من سبتمبر وحتى الخميس الموافق 21 من سبتمبر على النحو الآتي:

أولًا: الطلاب المقيدون على منح الأزهر الشريف يمكنهم  التقديم من خلال الرابط الآتي: 

https://www.azu.edu.eg/AzForeignersGrants2023/Student/

 

ثانيًا: الطلاب غير المقيدين على منح يمكنهم التقديم من خلال الرابط الآتي: 

الرابط الأول لتسجيل البيانات: 

https://www.azu.edu.eg/AzForeigners2023/?fbclid=IwAR3w4F0rJmlAWZzxTvNLlxMkzBhfssMmlaKrLoNpAh8odhJnzMMuB4xZ6vo

 

الرابط الثاني لتسجيل الرغبات وطباعة طلب الالتحاق: 

 

https://www.azu.edu.eg/AzForeigners2023/student?fbclid=IwAR1bzJ_JT5WBrcR2ukgOuTCo1DSaljewAca3dKYIlOdEBYnKpmC9ThJfzqY

 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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