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شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف 4 خطوات لضمان تناول الدواء بشكل صحيح.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن 4 خطوات لضمان تناول الأدوية بشكل آمن حيث شملت هذة الخطوات.
١- يجب بتخزين الدواء بشكل صحيح.
٢- تحقق من تاريخ صلاحية الدواء .
٣- راجع التفاعلات الدوائية والآثار الجانبية المحتملة بصفة دورية .
٤-احتفظ بقائمة الأدوية الخاصة بك خاصة إذا كنت تتابع مع أكثر من طبيب.
خطوات لضمان تناول الدواء بشكل صحيح
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