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الصحة تكشف 4 خطوات لضمان تناول الدواء بشكل صحيح.. تفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن 4 خطوات لضمان تناول الأدوية بشكل آمن حيث شملت هذة الخطوات.

 

١- يجب بتخزين الدواء بشكل صحيح.

٢- تحقق من تاريخ صلاحية الدواء .

٣- راجع التفاعلات الدوائية والآثار الجانبية المحتملة بصفة دورية . 

٤-احتفظ بقائمة الأدوية الخاصة بك خاصة إذا كنت تتابع مع أكثر من طبيب.

 


خطوات لضمان تناول الدواء بشكل صحيح

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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