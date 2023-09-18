شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر توزيع المنهج المطور للصف السادس الابتدائى للغة العربية لعام 2023/2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم، خطة توزيع منهج اللغة العربية للصف السادس الابتدائي الجديد المطور للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024، والذي يتضمن النصوص والقراءة والقواعد اللغوية والخط والإملاء والتعبير الكتابي.

وقالت الوزارة، إن خطة توزيع منهج اللغة العربية للصف السادس الابتدائي من أول أكتوبر إلي الأسبوع الثاني من نوفمبر، المحور الأول «أكتشف ذاتى :

- النصوص الموضوع الأول عقلي ويتضمن «نص الاستماع كن ولا تكن، قصة ما السر، نص معلوماتي التفكير وسبل النجاح»، الموضوع الثاني قدراتي ويتضمن "شعر في يوم الشباب ، نص معلوماتي أنا ذكي، الموضوع الثالث يتضمن نص استماع إصراري سر نجاحي ونص معلوماتي فكر وإبداع.

- القواعد اللغوية: تتضمن مراجعة عامة وعلامات إعراب المفرد والمثني والجمع وأنواعه، والنكرة والمعرفة وبعض أنواع المعارف، والضمير البارز المنفصل والمتصل، والفاعل البارز والمستتر.

- الإملاء، مراجعة التنوين ومراجعة الشدة واللام الشمسية.

- الخط، كتابة جمل الخط الواردة في المحور الأول من الكتاب.

- التعبير الكتابي: نموذج كتابة مذكرات يومية ونموذج كتابة رسالة ونموذج كتابة حوار.

من الأسبوع الثالث من نوفمبر إلي نهاية ديسمبر 2023، المحور الثاني، علاقتي مع الآخرين.

- النصوص: الموضوع الأول الاستماع ويتضمن «نص استماع حوار مع المعلمين وقصة أذناي بخير، ونص معلوماتي فن الاستماع، الموضوع الثاني ويتضمن « شعر دع الأيام تفعل ما تشاء الأمام الشافعي ونص معلوماتي الإشارة تواصل»، والموضوع الثالث أداب الحوار ويتضمن «نص استماع اتصال أم انفصال، ونص معلوماتي أداب الحديث».

- القواعد النحوية : الأسماء الخمسة، والخبر المفرد والخبر الجملة الاسمية، والخبر الجملة الفعلية والخبر شبة الجملة وكان أخواتها وأنواع خبرها، وإن وأخواتها وأنواع خبرها.

- الإملاء: مراجعة المد بالألف والواو والياء ومراجعة الفرق بين التاء المربوطة والتاء المفتوحة.

- الخط: كتابة وجمل الخط الواردة في الثاني من الكتاب .

- التعبير الكتابي: نموذج كتابة سرد وصفي، نموذج كتابة خطية، نموذج كتابة منشور.