شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر توزيع المنهج المطور للصف السادس الابتدائى للغة العربية لعام 2023/2024 والان مع تفاصيل الخبر
وقالت الوزارة، إن خطة توزيع منهج اللغة العربية للصف السادس الابتدائي من أول أكتوبر إلي الأسبوع الثاني من نوفمبر، المحور الأول «أكتشف ذاتى :
- النصوص الموضوع الأول عقلي ويتضمن «نص الاستماع كن ولا تكن، قصة ما السر، نص معلوماتي التفكير وسبل النجاح»، الموضوع الثاني قدراتي ويتضمن "شعر في يوم الشباب ، نص معلوماتي أنا ذكي، الموضوع الثالث يتضمن نص استماع إصراري سر نجاحي ونص معلوماتي فكر وإبداع.
- القواعد اللغوية: تتضمن مراجعة عامة وعلامات إعراب المفرد والمثني والجمع وأنواعه، والنكرة والمعرفة وبعض أنواع المعارف، والضمير البارز المنفصل والمتصل، والفاعل البارز والمستتر.
- الإملاء، مراجعة التنوين ومراجعة الشدة واللام الشمسية.
- الخط، كتابة جمل الخط الواردة في المحور الأول من الكتاب.
- التعبير الكتابي: نموذج كتابة مذكرات يومية ونموذج كتابة رسالة ونموذج كتابة حوار.
من الأسبوع الثالث من نوفمبر إلي نهاية ديسمبر 2023، المحور الثاني، علاقتي مع الآخرين.
- النصوص: الموضوع الأول الاستماع ويتضمن «نص استماع حوار مع المعلمين وقصة أذناي بخير، ونص معلوماتي فن الاستماع، الموضوع الثاني ويتضمن « شعر دع الأيام تفعل ما تشاء الأمام الشافعي ونص معلوماتي الإشارة تواصل»، والموضوع الثالث أداب الحوار ويتضمن «نص استماع اتصال أم انفصال، ونص معلوماتي أداب الحديث».
- القواعد النحوية : الأسماء الخمسة، والخبر المفرد والخبر الجملة الاسمية، والخبر الجملة الفعلية والخبر شبة الجملة وكان أخواتها وأنواع خبرها، وإن وأخواتها وأنواع خبرها.
- الإملاء: مراجعة المد بالألف والواو والياء ومراجعة الفرق بين التاء المربوطة والتاء المفتوحة.
- الخط: كتابة وجمل الخط الواردة في الثاني من الكتاب .
- التعبير الكتابي: نموذج كتابة سرد وصفي، نموذج كتابة خطية، نموذج كتابة منشور.
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