الارشيف / أخبار مصر

السيطرة على حريق محدود داخل مجمع ملاعب الحصري بأكتوبر

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، حريقا شب داخل مجمع ملاعب الحصري بمدينة السادس من أكتوبر.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من داخل مجمع ملاعب الحصري مدخل الحي الثامن.

دفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع نائبه لقطاع الإطفاء والإنقاذ البري ومدير قطاع أكتوبر.

تبين بالفحص أن الحريق بكشك بيع عصائر ومشروبات غذائية؛ بسبب ناتج مخلفات بجوار الكشك وتمام الإخماد ولا يوجد إصابات مع تنفيذ عملية التبريد.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا