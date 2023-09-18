ضبط 3 أشخاص في الدقهلية بحوزتهم مخدرات وأسلحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية 3 أشخاص بالدقهلية؛ لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة.

معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، أفادت قيام (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، متخذين من دائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهم بدائرة المركز وبحوزتهم (كمية لمخدر الهيروين وزنت 3 كيلو جرام – كمية لمخدر الآيس (الشابو) - بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار – طبنجة وعدد من الطلقات لذات العيار - 2 سلاح أبيض)، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك إدراكاً من أجهزة وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على المجتمع وخاصةً النشء، وإنفاذاً لثوابت استراتيجية الوزارة في التصدي الحاسم وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية لمتجري المواد المخدرة.