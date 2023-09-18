أمانة مؤتمر أدباء مصر تفتح باب المشاركة في مسابقة أبحاث الدورة 36

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

أعلنت الأمانة العامة لمؤتمر أدباء مصر في دورته السادسة والثلاثين عن فتح باب المشاركة في مسابقة أبحاث المؤتمر عبر محورين من محاوره البحثية، وذلك للباحثين المصريين، بمختلف فئاتهم، سواء أكانوا من الأكاديميين أو غيرهم من المهتمين بالبحث الأدبي أو ممارسيه، تحت عنوان المشروع البحثي العام للمؤتمر وهو: "أدب الانتصار والأمن الثقافي.. خمسون عاما من العبور". والمحوران هما: الأول "أكتوبر في الأدب العربي المعاصر"، والثاني: "أكتوبر في الثقافة الشعبية".

وعن شروط المشاركة أعلنت الأمانة أن للباحث حرية المشاركة في محور واحد من المحورين طبقا للشروط الآتية: أن يكون البحث مكتوبا باللغة العربية الفصحى، وأن يلتزم الباحث بأصول البحث العلمي، و ألا يقل البحث المقدم عن 3000 كلمة، ولا يزيد عن 5000 كلمة، وأن يكون مكتوبا بخط Simplified Arabic حجم 14، وألا يكون قد شارك الباحث ببحثه في أية جهة أخرى، أو سبق نشره بأية وسيلة من الوسائل وعند مخالفة ذلك يحق للهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية، ويقدم الباحث إقرارا خطيا بالملكية الفكرية للبحث، وكونه ليس جزء مستلا من أطروحة علمية، ولم يسبق نشره أو المشاركة به في مؤتمرات سابقة، وألا يكون الباحث قد شارك في آخر دورتين للمؤتمر، كما لا يجوز للباحث المشاركة بأكثر من بحث في المؤتمر.

وترسل البحوث على البريد الإلكتروني للإدارة العامة للثقافة العامة، على العنوان الآتي: [email protected]، ولن ينظر إلى المكتوبة بخط اليد، بل يلزم كتابتها بالكمبيوتر، وترفق سيرة ذاتية للباحث، على أن تقدم الأبحاث بداية من نشر هذا الإعلان حتى موعد غايته 30 سبتمبر الحالي، مع العلم أن الأبحاث المقدمة ستخضع للتحكيم العلمي وفق النهج الأكاديمي المتبع فى هذا الصدد من خلال لجنة الأبحاث المنبثقة من الأمانة العامة للمؤتمر، وتنشر الأبحاث الفائزة في كتاب الأبحاث الخاص بالمؤتمر، ويتم عرضه فى الجلسات البحثية للمؤتمر، ويحصل أصحاب الأبحاث الفائزة على مكافآت مالية طبقا للوائح المنظمة لعمل المؤتمر.

المؤتمر العام لأدباء مصر يعد أحد أهم فعاليات وزارة الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وتحمل الدورة 36 عنوان "أدب الانتصار والأمن الثقافي.. خمسون عاما من العبور" تزامنا مع الاحتفال باليوبيل الذهبى لنصر أكتوبر العظيم، حيث يتناول المؤتمر النصر عبر عدة محاور منها الأمن الثقافي ومكتسبات أكتوبر، وأكتوبر فى الأدب العربي المعاصر "السرد، الشعر، المسرح"، وأكتوبر في الفنون المرئية والمسموعة، أكتوبر والثقافة الشعبية، كتابات من واقع الحرب "المذكرات، الشهادات، اليوميات، السيرة الذاتية، الرسائل.

وقررت الأمانة العامة للمؤتمر، بأمانة الشاعر ياسر خليل، إطلاق اسم الدورة المقبلة من المؤتمر على اسم الأديب الكبير الراحل جمال الغيطاني، حيث تشهد الدورة المزمع انعقادها نهاية العام الحالي زخما ثقافيا، وتعقد بمشاركة أكثر من 350 أديبا وباحثا وإعلاميا، كما يتم إعلان المحافظة المضيفة عاصمة للثقافة المصرية لعام 2024.