شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيضات تصل لـ15%.. افتتاح معرض أهلا مدارس بإدارة قوص التعليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح طارق نور الدين مدير عام إدارة قوص التعليمية بمحافظة قنا معرض أهلا مدارس، موضحا أنه تنفيذا لتعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وبرعاية اللواء أشرف الداودي محافظ قنا والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، تم افتتاح، معرض أهلا مدارس لبيع الملابس الجاهزة ومستلزمات المدارس بأسعار مخفضة والمقام بساحة مدرسة قوص التجارية بنات والذى تنظمه الوحدة المنتجة بالتعاون مع التربية الاجتماعية.

وأشار طارق نورالدين مدير عام إدارة قوص التعليمية، إلى أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وجه ضرورة إقامة معارض لبيع الملابس الجاهزة ومستلزمات المدارس بأسعار مخفضة لرفع العناء عن كاهل الأسرة بالتزامن مع قرب بدء العام الدراسي الجديد.

وأشاد مدير عام تعليم قوص بإقبال المواطنين على السلع المعروضة، مؤكدا أن معرض أهلا مدارس الذى تم افتتاحه اليوم بساحة مدرسة قوص التجارية بنات يحتوى على أكثر من 50 سلعة بتخفيضات تصل إلى 15% والذى تشارك فيه أكثر من 5 شركات تعرض منتجاتها حتى نهاية سبتمبر الجارى.