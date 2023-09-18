مصر ترأس الوفود العربية.. وفد من "الكهرباء" يشارك في مؤتمر التعاون الصيني العربي للطاقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

توجه المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى جمهورية الصين الشعبية؛ لحضور المنتدى العربي الصيني تحت شعار "إطلاق عصر ذهبي للتعاون العربي الصيني في مجال الطاقة بجودة عالية ومعايير عالية واستدامة"؛ بمشاركة وفود الدول العربية والتي تترأسها جمهورية مصر العربية بوفد رفيع المستوى من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمدينة هاينان- الصين خلال الفترة من 19-21/9/2023

يأتي ذلك انطلاقًا من أهمية تعزيز التعاون العربي الصيني، وتأكيدًا لعمق الروابط الثقافية والحضارية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، وللأهمية الاستراتيجية لدعم أواصر التعاون وبذل أقصى الجهد للمضي قدمًا في استمرار التعاون المثمر بين الدول العربية تحت جامعة الدول العربية والجمهورية الصينية.

ويشارك العديد من الوفود الرسمية للدول العربية والمؤسسات الحكومية ذات الصلة والمنظمات الدولية والإقليمية والمراكز المعنية والمعاهد الأكاديمية ومعاهد البحوث والشركات العاملة في مجال الطاقة من الجانبين، بالإضافة إلى مجموعة من المستثمرين العرب والصينيين.

ويناقش المؤتمر عددًا من الموضوعات التي تتعلق بالفرص والتحديات الاستثمارية في مجال الطاقة التي تواجه كلًّا من الصين والدول العربية؛ حيث سيتم تبادل وجهات النظر حول سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، وبالإضافة إلى الجلسة الختامية والتي سيتم فيها إعلان التوصيات والاتفاق على تعزيز التعاون في مجالات (النفط والغاز- الكهرباء وتخزين الطاقة- الطاقة النظيفة- الاستخدامات السلمية للطاقة النووية- الهيدروجين الأخضر).

جدير بالذكر أن مصر ترأست واستضافت الدورة السادسة لمؤتمر التعاون العربي الصيني في مجال الطاقة، تحت شعار "حزام واحد، طريق واحد: فرص استثمارية واعدة" في القاهرة عام 2018؛ حيث تضمن البيان الختامي للدورة السادسة بأن يتم عقد الدورة السابعة للمنتدى بالصين.

ويأتي هذا في إطار الصداقة بين جامعة الدول العربية والصين؛ القائمة على احترام تنوع الحضارات ومثلث علاقات التعاون الاستراتيجي بين الدول العربية والصين على أحدث نماذج في منتدى التعاون العربي الصيني للطاقة والذي تم تأسيسه تحت مظلة جامعة الدول العربية، حيث اتفقت الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية على تأسيس المنتدى في يناير 2004 وتم وضع برنامج عمل المنتدى ومن ضمنه مجال الطاقة، وعقدت الدورة الأولى للمنتدى في القاهرة في سبتمبر 2004، حيث يعقد هذا المنتدى باستضافة تبادلية بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية على التوالي.