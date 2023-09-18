لأول مرة.. معرض تفاعلي "توت عنخ آمون" بالمتحف المصري الكبير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

يستضيف المتحف المصري الكبير، بالشراكة مع مؤسسة مدريد آرتيس ديجيتاليس الإسبانية، معرض مؤقت فريد من نوعه يعد بتقديم منظور مبهر لتاريخ مصر القديم للمرة الأولى في مصر ، وهو "توت عنخ آمون" التفاعلي والذي لقي نجاحا جماهيريا كبيرا.

وبحسب بيان صحفي، ينطلق المعرض خلال شهر نوفمبر، تزامناً مع الشهر نفسه الذي تم فيه اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون قبل أكثر من مائة عام.

ومن المقرر أن يقدم المعرض قصة الملك توت عنخ آمون بأسلوب إبداعي جديد ومختلف.

ومن خلال هذه التجربة التفاعلية، وباستخدام أحدث أجهزة العرض الرقمية، سيرى الزوار أنفسهم في حياة الملك الأسطوري توت عنخ آمون، وسينطلقون في رحلة سمعية وبصرية رائعة تمتد لأكثر من 3400 عام من التاريخ، بينما يستكشفون المعابد والكنوز والأسرار المعاد إحيائها من مصر القديمة، سيتم إحاطتهم بعرض بصري بزاوية 360 درجة، مقرونا بموسيقى تصويرية استثنائية تعزز من التجربة.

وقد حظي "معرض توت عنخ آمون التفاعلي"، الذي أطلقته شركة Madrid Artes Digitales" في مدريد بإسبانيا في نوفمبر 2022 في مركز الفنون الرقمية الخاص بهم "MAD"، بإشادة واسعة النطاق، حيث اجتذب أكثر من 300 ألف زائر في مدة 8 أشهر فقط. كما حصل المعرض على العديد من الجوائز الرفيعة المستوى، مما عزز مكانته كتجربة ثقافية لا بد من مشاهدتها.

ويعد هذا المعرض المتطور جزءًا من سلسلة المعارض المؤقتة للمتحف المصري الكبير التي تديرها وتنظمها شركة ليجاسي للتنمية والإدارة، إحدى الشركات التابعة لمجموعة حسن علام القابضة، والقائمة بتشغيل الخدمات بمجمع المتحف المصري الكبير.

ويستعد المتحف المصري الكبير ليكون الوجهة الثقافية والترفيهية الرائدة في مصر، ومعرض" توت عنخ آمون التفاعلي" هو المثال المناسب على التزام المتحف بعرض التراث الثقافي الغني لمصر.

ومن خلال تقديم مجموعة واسعة من التجارب والأنشطة، يهدف المتحف المصري الكبير إلى جعل الثقافة في متناول الجميع والمساهمة في التنمية الاقتصادية في مصر.

ولزيارة المعرض سيتمكن الزوار من شراء تذاكر عبر الموقع الالكتروني للمتحف أو من مكتب التذاكر في المتحف.