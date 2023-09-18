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أمن الأقصر يضبط تشكيلًا عصابيًا لاتكابه جرائم سرقات

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بالأقصر تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع السرقات بالأقصر.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام ومديرية أمن الأقصر قيام (3 أشخاص - مقيمين بدائرة مركز شرطة أرمنت) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع السرقات.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وأمكن ضبطهم بمحيط محل سكنهم، وبحوزتهم (سيارة "مُبلغ بسرقتها" وبداخلها 2 بندقية خرطوش - طبنجة و2 خزينة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة ) وكذا (سيارة نقل محمل عليها "بعض المهمات المصلحية الخاصة ببعض الجهات الحكومية وزنوا جميعاً 600 كيلو جرام - الأدوات والعدد المستخدمة في نشاطهم).

اعترف المتهمون بارتكاب 8 وقائع بدوائر مركزي شرطة "منيا القمح بالشرقية، أرمنت بالأقصر" وقسم شرطة أول أسوان وأرشدوا عن المسروقات (2 سيارة - 6 دراجات نارية).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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