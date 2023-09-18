الوطنية للانتخابات تبحث سبل مشاركة ذوي الإعاقة في الانتخابات الرئاسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

اجتمع المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات والمستشار وائل الشيمي عضو الجهاز مع الدكتورة إيمان كريم المشرف العام علي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم الإثنين.

وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات في بيان بأن الاجتماع لبحث سُبل الإجراءات اللازمة لتيسير إتاحة مشاركة ذوي الإعاقة في الانتخابات الرئاسية المُقبلة.

وبحث الجانبان سبل التشارك في برامج التوعية والتثقيف بأهمية دورهم في المجتمع من خلال مشاركتهم في الانتخابات وتم الاتفاق على عقد دوره تدريبية بمقر الهيئة لإعداد المدربين لتدريب ذوي الإعاقة للتعريف بإجراءات الإدلاء بالصوت وضرورة المشاركة في الانتخابات.