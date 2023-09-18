الحماية المدنية تنقذ مالك مزرعة دواجن بالجيزة من خسائر فادحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

سرعة وصول رجال الحماية المدنية أنقذت مالك مزرعة دواجن من خسائر محققة لدى نشوب حريق بمخلفات داخل المزرعة بمركز أبو النمرس جنوب الجيزة.

تلقى مدير قطاع الجنوب إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة وارتفاع ألسنة اللهب بجوار فيلا رشاد أبو شنب دائرة مركز أبو النمرس.

دفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع وحدة إطفاء الجنوب ومأمور المركز.

تبين بالفحص نشوب حريق بمخلفات داخل مزرعة دواجن طريق شبرامنت وتم الإخماد دون أي خسائر مع تنفيذ عملية التبريد.