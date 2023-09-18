شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل الفصول ولكن احذروا تقلباته.. الأرصاد تكشف توقعاتها لطقس الخريف.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد، تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع وبدايات الأسبوع المقبل أول أيام فصل الخريف، مشيرة إلى أن البلاد تشهد فى هذه الفترة استقرارا فى الأحوال الجوية على كل الأنحاء .

وأضافت عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إلى أنه متوقع بداية من غد الثلاثاء انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت إلى أن هذا الانخفاض يستمر حتى بدايات الأسبوع المقبل لتصل درجات الحرارة العظمى على القاهرة 32 درجة، لافتة إلى وجود سحب منخفضة غدا تعمل على تلطيف الأجواء .

وعن فصل الخريف وكيف يستعد المواطنين لطقس الخريف، أشارت إلى أنه من المنتظر أن يبدأ فصل الخريف فلكيا على جمهورية مصر العربية يوم السبت الموافق 23 سبتمبر 2023 ويستمر لمدة ثلاثة أشهر قادمة لينتهي يوم الأربعاء الموافق 20 ديسمبر 2023.

وقالت إن فصل الخريف فصل انتقالى ينقلنا من حرارة ورطوبة فصل الصيف إلى انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار، وتشير توقعات التنبؤات الفصلية التابعة للهيئة، إلى أن خريف هذا العام في ظل التغيرات المناخية يشهد زيادة في معدلات سقوط الأمطار أثناء تعرض البلاد لحالات عدم الإستقرار خاصة على مناطق من السواحل الشمالية .

وأوضحت أن من سمات فصل الخريف عندما يتواجد منخفض جوي شديد البرودة في طبقات الجو العليا تتهيأ الفرصة لتكون السحب والعواصف الرعدية التى تتسبب أحيانا في زيادة فرص سقوط الأمطار المصحوبة بحبات ثلجية على مناطق متفرقة من شمال البلاد وسيناء.

ولفتت إلى أنه في بعض الأحيان يتأثر جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء بإمتداد منخفض السودان الموسمى ، الذي يؤدي إلى سقوط الأمطار الغزيرة ومن المتوقع خلال خريف هذا العام أن تزيد فرص تشكل السيول على المناطق الجبلية في سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد.

وقالت: ومناخ فصل الخريف يتسم دائما بالإعتدال في درجات الحرارة ولكن وفقا للتنبؤات الفصلية هذا العام قد يتخلله بعض الإرتفاعات المؤقتة فى درجات الحرارة العظمى على بعض المناطق خاصة في النصف الأول من فصل الخريف.

وأشارت إلى سمات فصل الخريف تكون الشبورة المائية التى تكون كثيفة تصل لحد الضباب أحيانا وذلك في بعض الأيام من الاستقرار في الأحوال الجوية خاصة على الطرق القريبة من مسطحات مائية أو مناطق زراعية .

وأكدت أنه سيتم إصدار التحذيرات الجوية لحالات عدم الإستقرار المتوقعة خلال فصل الخريف قبل حدوثها بوقت كافٍ، مناشدة المواطنين بمتابعة النشرات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية يوميا، خاصة خلال هذا الفصل نظرا لأنه معروف عنه التقلبات الجوية الحادة والسريعة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدا نشاط رياح على بعض المناطق ، وشبورة مائية صباحا من الساعة 4 : 7 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ، كما تظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الثلاثاء: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة .