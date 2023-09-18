شكرا لقرائتكم خبر عن قرار وزارى باعتبار مشروع إنشاء محور المريوطية من أعمال المنفعة العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الاثنين، قرار للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يحمل رقم 3479 لسنة 2023، يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محور المريوطية في المسافة من تقاطعه مع الطريق الدائري عند المريوطية حتي تقاطعه مع الطريق الدائري الأوسطي في نطاق محافظة الجيزة.

وجاءت المادة الثانية، يستولي بطريق التنفيذ المباشر علي الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها واسماء ملاكها، الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسوم التخطيطية الإجمالية والكشوف المرفقة.