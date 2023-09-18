شكرا لقرائتكم خبر عن المدير التنفيذى للوطنية للانتخابات يبحث تيسير مشاركة ذوى الإعاقة بالسباق الرئاسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اجتمع اليوم المستشار احمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات والمستشار وائل الشيمي عضو الجهاز مع الدكتورة ايمان كريم المشرف العام علي المجلس القومي للاشخاص ذوي الاعاقة لبحث سبل الاجراءات اللازمه لتيسير إتاحه مشاركة ذوي الاعاقة في الانتخابات الرئاسية القادمة.

وتناول الاجتماع بحث سبل الاجراءات اللازمه لتشارك ذوى الاعاقة في برامج التوعية والتثقيف باهمية دورهم في المجتمع من خلال مشاركتهم في الانتخابات وتم الاتفاق علي عقد دوره تدريبية بمقر الهيئة لاعداد المدربين لتدريب ذوي الاعاقة للتعريف بإجراءات الادلاء بالصوت وضرورة المشاركة في الانتخابات.