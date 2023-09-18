شكرا لقرائتكم خبر عن قرار وزارى باعتبار مشروع إنشاء المرحلة الثانية لمحور أبو غالب من المنفعة العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الاثنين، قرار للدكتور مصطفي مدبولي، يحمل رقم 3481 لسنة 2023، يعتبر من أعمال المنفعة العامة من مشروع إنشاء المرحلة الثانية محور أبو غالب لربط طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوي، بطريق المناشي الخطاطبة، ماراً بالرياح البحيري، والرياح الناصري، بنطاق محافظتي الجيزة، والمنوفية.