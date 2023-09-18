شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. غدا انخفاض طفيف بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 32 درجة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..
الرئيس السيسي يتوجه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.. ويبحث مع الشيخ محمد بن زايد مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية
يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، في زيارة يلتقي خلالها مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، فضلاً عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة.
أعربت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لقيام مجموعة من المتطرفين باقتحام المسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، داعية السلطات الإسرائيلية إلى أهمية الوقف الفوري لمثل هذه التصرفات التصعيدية التي تستفز مشاعر ملايين المسلمين حول العالم، وتُسهِم في تأجيج العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لاستعراض تفاصيل التركيب المحصولي للموسم الزراعي 2022/2023، والسياسات الزراعية لموسم 2023/2024.
وخلال الاجتماع، أوضح وزير الزراعة أنه خلال الموسم الزراعي 2022/2023 بلغت المساحة المزروعة 9.8 مليون فدان، من بينها 6.1 مليون فدان من الأراضي القديمة، و3.7 مليون فدان من الأراضي الجديدة، موضحًا أن معدل التكثيف الزراعي بلغ 180% (وهو زراعة أكثر من عروة في نفس الأرض).
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريراً جديداً تحت عنوان " الطب البديل... الوضع العالمي والمحلي"، سلط من خلاله الضوء على مفهوم الطب البديل، وأهم الفاعلين الرئيسين فيه، بالإضافة إلى الدور الذي لعبته منظمة الصحة العالمية في وضع استراتيجية خاصة بالطب التقليدي (الشعبي) والتكميلي، وأيضاً وضع الطب البديل في مصر، ومؤشرات التجارة الخارجية للأدوية العشبية بمصر، والسياحة العلاجية فيها، كما تم استعراض أبرز التجارب الدولية في الطب البديل.
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أنه مازال هناك فرصة واعدة لزيادة معدلات الإنتاج من البترول والغاز من خلال تطوير وتحسين كفاءة العمليات وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف ، لافتاً إلى أن الشراكة بين بتروبل وشركة إينى الإيطالية تمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون والتكامل فى صناعة البترول المصرية ، وأنهما يمتلكان من الخبرة والامكانيات التى تمكنهم من تحقيق قصص نجاح واكتشافات جديدة ومن ثم زيادة معدلات إنتاج واحتياطيات مصر من البترول والغاز ، ووجه الملا بأهمية الاستدامة فى تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية والبيئة للحفاظ على الكوادر البشرية والأصول والمعدات .
غدا.. إيقاف قطارات القاهرة / مطروح والعكس بخطوط السكة الحديد
استعداداً للعام الدراسي الجديد ، واصلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة لاستقبال العام الدراسي الجديد، حيث من المقرر أن تستوعب قرابة 25 مليون طالب وطالبة فى المدارس الرسمية والخاصة للغات، بعد أن استقرت الدراسة فى المدارس الدولية خلال الأيام الماضية.
انتشلت فرق الإنقاذ الليبية ناجين آخرين من تحت الركام في مدينة درنة، بعد أسبوع على كارثة الفيضانات المدمرة التي اجتاحت ليبيا وقتلت الآلاف وأغرقت أحياء سكنية بالكامل.
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا تفصيليا عن وصف المناخ خلال فصل الخريف لعام 2023 على جمهورية مصر العربية، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن يبدأ فصل الخريف فلكيا يوم السبت الموافق 23 سبتمبر 2023 ويستمر لمدة ثلاثة أشهر قادمة لينتهي يوم الأربعاء الموافق 20 ديسمبر 2023.
غدا انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وسحب صباحا والعظمى بالقاهرة 32 درجة
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