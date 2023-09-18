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المتحدث العسكرى: استشهاد وإصابة 9 مقاتلين فى نشاط تدريبى

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القاهرة - سامية سيد - فى إطار تنفيذ القوات المسلحة لإحدى الأنشطة التدريبية المخططة وأثناء قيام إحدى الوحدات المختصة بالإمداد بالذخائر بمنطقة الروبيكى جنوب مدينة العاشر من رمضان، تعرضت إحدى الناقلات المحملة بالذخائر لحادث انقلاب مفاجئ مما أدى إلى إستشهاد وإصابة 9 من الضباط والدرجات الأخرى. 

 

وصرح المتحدث العسكرى بأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة .

 

وتتقدم القوات المسلحة بخالص التعازى والمواساة لأسر الشهداء، وتتمنى للمصابين الشفاء العاجل .

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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