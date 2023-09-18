نقابات عمال مصر: الرئيس السيسي يشعر بالمواطن البسيط وأنصف أصحاب المعاشات

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد جبران، رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، أن رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي يصب فى مصلحة المواطنين.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، أن حوادث الطرق انخفضت بسبب مشروعات الطرق والكباري.

ولفت إلى أن المحال التجارية فى بعض الدول الأوروبية كانت خالية من السلع، قائلا: "لازم نضحى شوية عشان نكمل".

وأكد أن الرئيس السيسى لم يترك عمال مصر، ويشعر بالمواطن البسيط وأنصف أصحاب المعاشات، مضيفا: مصر قوية بأبنائها ورجالها وعمالها.

يذكر أنه من بين قرارات الرئيس السيسى، رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.