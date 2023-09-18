شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يهنئ الإمارات بإنجازها فى مجال الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتهنئة على الإنجاز الذي حققته دولة الإمارات في مجال الفضاء من خلال قيامها بأطول مهمة فضائية لرائد فضاء عربي، متمنياً لدولة الإمارات وشعبها الشقيق مزيداً من التقدم والازدهار.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في أبوظبي مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.