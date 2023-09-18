لغز العثور على جثة أسفل عقار وسط العاصمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي شخص مصرعه إثر سقوطه من علو بمنطقة الأزبكية وسط العاصمة.

تلقى حكمدار العاصمة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة أسفل عقار بدائرة القسم في ظروف غامضة.

وجه رئيس مباحث قطاع الغرب بسرعة انتقال رجال المباحث الجنائية إلى محل البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وماهيتها تنسيقًا مع قطاع الأمن العام.

بالانتقالو الفحص تبين أن الجثة لشخص يدعى "محمد.ا." يرتدي ملابسه كاملة وتوجد به إصابات عبارة عن كسور متفرقة بالجسم ونزيف خارجي نتيجة سقوطه من علو.

أودعت الشرطة الجثمان ثلاجة أحد المستشفيات تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن بعد إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة.