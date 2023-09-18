مباحث أكتوبر تفحص بلاغ جثة إفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي إفريقي مصرعه إثر اختلال توازنه وسقوطه من شرفة مسكنه بمدينة السادس من أكتوبر.

اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة ملقاة بالشارع دائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر.

وجه العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر بسرعة انتقال رجال المباحث الجنائية بالتنسيق مع فرقة حدائق أكتوبر وضباط مباحث القسم.

معاينة المقدم محمد داوود رئيس مباحث قسم ثالث أكتوبر أثبتت أن الجثة لشخص يحمل جنسية إحدى الدول الإفريقية يدعى "وا.ا.م." يرتدي ملابسه كاملة وبه كسور متفرقة بالجسم ونزيف جراء سقوطه من علو.

نُقل الجثمان إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي طلبت التحريات التكميلية تمهيدًا للتصريح بالدفن.