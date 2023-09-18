السيطرة على حريق داخل شقة بفيصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

حريق داخل وحدة سكنية بمنطقة فيصل غرب الجيزة حالت سرعة وصول قوات الحماية المدنية دون وقوع خسائر في الأرواح.

مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتقاع ألسنة اللهب من عقار بمحطة المطبعة.

دفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه تنسيقًا مع مأمور القسم وقطاع الغرب.

تبين بالفحص نشوب حريق داخل شقة وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران دون إصابات مع منع خطر امتدادها إلى الوحدات المجاورة.