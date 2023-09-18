"مافيش هدم للبيوت".. ملامح قانون التصالح الجديد وموعد مناقشته في البرلمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

حرك المستشار عمر مروان، وزير العدل، المياه الراكدة في ملف قانون التصالح على مخالفات البناء، موضحا أنه سيتم مناقشته في مجلس النواب خلال شهر أكتوبر القادم.

وقال وزير العدل، في تصريحات تلفزيونية، إن قانون التصالح الجديد عقب صدوره سيستفيد منه ملايين مواطنين وسيتم حل المشكلة بشكل جذري.

وأضاف المستشار عمر مروان، أن كل مواطن لديه مخالفة بناء سيجد فرصة للتصالح عليها وتقنين أوضاعه وفق القانون.

وفي ذات السياق، أشار الوزير إلى أن أنه في المستقبل لن يتم السماح بالتصالح على أي مخالفات بناء جديدة.

وأوضح أن الوزارة انتهت من صياغة مشروع قانون التصالح وفق مبدأ أساسي وهو إتاحة الفرصة أمام كل مواطن لتقنين وضعه والتصالح على مخالفته.

وتابع أن القانون سيحدد وقتا بعينه لقبول التصالح على المخالفات التي وقعت قبل إقرار القانون، وذلك من أجل غلق الباب أمام أي محاولة لهدم منزل أو شقة.

كما أوضح المهندس هاني العسال، وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أن قانون التصالح الجديد سيشمل التصالح على العقار بشكل عام.

وأشار إلى أن قانون التصالح على مخالفات البناء يشمل 27 محافظة، لافتا إلى أن 80% من مباني مصر السابقة كانت بدون تخطيط أو ترخيص.

وتابع أن مصر كانت تعاني من 40 مليون مخالفة بناء وأن القانون الجديد هدفه شمول التصالح على العقار بشكل عام لوضع حل نهائي لهذا الملف.