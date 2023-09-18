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الرئيس السيسى يهنئ الإمارات بإنجازها فى مجال الفضاء.. صور

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القاهرة - سامية سيد - تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتهنئة على الإنجاز الذي حققته دولة الإمارات في مجال الفضاء من خلال قيامها بأطول مهمة فضائية لرائد فضاء عربي، متمنياً لدولة الإمارات وشعبها الشقيق مزيداً من التقدم والازدهار. 

 

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في أبوظبي مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

 

الرئيس السيسى والشيخ محمد بن زايد (1)
 
الرئيس السيسى والشيخ محمد بن زايد (2)
 
الرئيس السيسى والشيخ محمد بن زايد (3)
 
الرئيس السيسى والشيخ محمد بن زايد (4)
 
الرئيس السيسى والشيخ محمد بن زايد (5)
 
الرئيس السيسى والشيخ محمد بن زايد (6)
 
الرئيس السيسى والشيخ محمد بن زايد (7)
 
الرئيس السيسى والشيخ محمد بن زايد (8)
 
الرئيس السيسى والشيخ محمد بن زايد (9)
 
الرئيس السيسى والشيخ محمد بن زايد (10)
 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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