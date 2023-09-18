شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ محمد بن زايد يعرب عن سعادته بلقاء الرئيس السيسي فى أبوظبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد عن سعادته بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي فى أبو ظبي. وأضاف، على حسابه بموقع "إكس"، أن العلاقات الإماراتية - المصرية تاريخية وراسخة، تستند إلى إرث كبير من التوافق والتضامن والمحبة، مشددا على حرص بلاده على على التشاور مع أشقائها لما فيه خير بلداننا وشعوبنا، واستقرار المنطقة وتنميتها.

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