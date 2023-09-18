شكرا لقرائتكم خبر عن "المالية": صرف الزيادات الأخيرة المعلنة من الرئيس السيسي أول أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد عبد الفتاح مستشار وزير المالية للموازنة، إن الاعتمادات الخاصة بقرارات الحزم الاجتماعية التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زياته لمحافظة بنى سويف مأمونة ومضمونة.

وأضاف مستشار وزير المالية للموازنة، في تصريحات لبرنامج مساء دي إم سى، المذاع على قناة دي إم سى، أنه سيتم صرف هذه الزيادات بعد استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بها مباشرة بعد مناقشتها بمجلس النواب وفقا لمحددات القانون.

وأوضح مستشار وزير المالية للموازنة، أن مجلس النواب سيكون في أول أجندته بعد العودة من الإجازة البرلمانية هو اعتماد هذه الحزمة الاجتماعية التي أصدرتها الرئيس السيسي، وسيتم الصرف من أول أكتوبر لهذه الحزم الاجتماعية والزيادات الأخيرة.

وأشار مستشار وزير المالية للموازنة، إلى أنه خلال 5 شهور من أبريل وحتى الآن هذه الحزمة الاجتماعية الثانية للأسر متوسطة الدخل ومحدودة الدخل .