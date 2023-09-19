شكرا لقرائتكم خبر عن عناوين ونسب التخفيضات بمعارض "أهلا مدارس" بالقليوبية.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” عناوين معارض "أهلا مدارس" الـ5 التى تم إنشاء اثنين منها، وحاليا يتم العمل على افتتاح الثلاثة الأخرى فى القريب العاجل، بنسب تخفيضات بالأسعار تصل 35% مقارنة بالأسعار فى المحال العامة والأسواق، حيث تشهد تلك المعارض إقبالا كبير عليها من قبل المواطنين لشراء مستلزمات أطفالهم للدراسة والزى المدرسى والأحذية وغيرها من المستلزمات المنزلية والتى جاءت على النحو التالي:

عناوين معارض "أهلا مدارس" بالقليوبية - معرض "أهلا مدارس" بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة. - معرض "أهلا مدارس" بمنطقة الأهرام بمدينة بنها

- معرض "أهلا مدارس" بطوخ فى شارع المحكمة.

- معرض "أهلا مدارس" بالخانكة بجوار مجلس المدينة.

- معرض "أهلا مدارس" بالقناطر الخيرية

نسب التخفيضات بالمعارض تستهدف المعارض توفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة وصلت نسبتها إلى 35%، وذلك فى إطار التكاتف والتكافل الاجتماعى بالتنسيق بين المحافظة ومديريات التموين لإقامة معارض السلع المخفضة بالاشتراك المباشر مع الغرف التجارية بهدف إتاحة كافة مستلزمات العام الدراسى بجميع أنواعها وأشكالها بتخفيضات كبيرة.

أما عن أسعار المستلزمات الدراسية بالمعارض فهى تتراوح على الشكل التالي: - الكشكول بـ4.5 جنيه، والدستة بـ45 جنيها، واللوكس الكشكول الواحد بـ5.5 جنيه.

- الكراسة بـ2.5 جنيه، والدستة 20 كراسة بـ50 جنيها واللوكس الكراسة بـ3 جنيهات.

- الزى المدرسى يبدأ من 150 جنيها.

- الحذاء المدرسى يبدأ من 85 جنيها.

- اللانش بوكس يبدأ من 20 جنيها للعادى، حتى 35 جنيها للخامة اللوكس.

- الشنط المدرسية تبدأ أسعارها من 120 إلى 250 جنيها، حسب الخامة والحجم.

- القلم الرصاص الدستة بـ13 جنيها، والقلم الواحد ثمنه جنيه و25 قرشا.