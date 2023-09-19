شكرا لقرائتكم خبر عن 3 كباري مشاة جديدة على محور الفريق العصار بشبرا الخيمة.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة القليوبية بقيادة عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الانتهاء بالفعل من التصميم والرسومات الهندسية لكبارى المشاة التى سيتم إنشاؤها بمحور الفريق العصار بشبرا الخيمة، من خلال فريق متميز بكلية الهندسة بشبرا بجامعة بنها، حيث سيتم إنشاء 2 كوبرى مشاة أعلى محور الفريق العصار بحى شرق شبرا الخيمة، بالإضافة إلى ترحيل الكوبرى الحالى 200 من مكانه وتزويده بسلالم متحركة، وذلك ضمن خطة المحافظة للنهوض بالشكل الحضارى للمدينة والعمل على راحة المواطنين وتوفير عبور آمن لهم خاصة بالأماكن ذات الكثافة السكانية العالية ولتقليل الحوادث والحد من الكثافات المرورية، لتخدم تلك الكبارى مجموعة كبيرة من المواطنين والطلاب وكبار السن وذوى الهمم.

وفيما يلى أبرز المعلومات حول المشروع، والتى جاءت على النحو التالي:

- كلية الهندسة بشبرا انتهت بالفعل من التصميم والرسومات الهندسية لتلك الكبارى الموجودة بمحور الفريق العصار.

- سيتم إنشاء كل كوبرى بطول 40 مترا وعرض 6 أمتا.

- سيتم استغلال كل منهما لإنشاء 10 محلات حضارية بمساحات صغيرة لاستغلال الكوبرى بطريقة مقننة ومنع انتشار الباعة الجائلين به.

- سيتم تنظيم الكبارى بشكل حضارى يضمن السيولة المرورية به ومنع المظاهر العشوائية.

- سيتم ترحيل كوبرى المشاة المنشأ بالفعل حالياً الكائن بنزلة كوبرى مسطرد بحوالى 200 متر لخدمة عدد مناطق أكثر كثافة من الحالية.

- سيتم إضافة مصاعد كهربائية للكوبرى الحالى تيسيراً على المواطنين ولخدمة كبار السن وذوى الهمم.

- تم اختيار أنسب المواقع من حيث الكثافة السكانية لتسهيل عبور المواطنين.

- تفعيل مُقترح إنشاء سلم خرسانى ومصعد كهربائى للكوبرى بتقنيات عالية ونسبة أمان كبيرة.

- توفير شركات للصيانة والتأمين لتتناسب مع كثافة عدد المُشاة ومدى استيعاب عدد أكبر للمواطنين وطلاب المدارس.

- وتوفير محلات تجارية وشاشات إلكترونية ولوحات للإعلانات بواجهة حضارية متقدمة على جانبى الكوبري.