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اليوم.. إيقاف قطارات المصيف من القاهرة لمطروح والعكس

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القاهرة - سامية سيد - توقف اليوم هيئة السكة الحديد، التشغيل الصيفى لقطارات القاهرة / مرسى مطروح والعكس، تزامناً مع انتهاء موسم الصيف، وذلك ابتداء من يوم الجمعة الموافق 19 / 9 / 2023 على النحو الآتى

اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق 19 / 9 / 2023 يتم إيقاف تشغيل قطار 772/773 النوم ( القاهرة / مرسى مطروح ) على أن تقوم آخر رحلة من القاهرة يوم الإثنين الموافق 18/9/2023، على أن يعود بقطار 775/ 774 النوم ( مرسى مطروح / القاهرة ) بآخر رحلة من مرسى مطروح يوم الثلاثاء الموافق 19/9/2023

واعتباراً من يوم الجمعة الموافق 29 / 9 / 2023 يتم ايقاف تشغيل قطار 772/773 الجلوس ( القاهرة / مرسى مطروح ) على أن تقوم آخر رحلة من القاهرة يوم الخميس الموافق 28/9/2023، على أن يعود بقطار 775/ 774 الجلوس ( مرسى مطروح / القاهرة ) بآخر رحلة من مرسى مطروح يوم الجمعة الموافق 29/9/2023.

وكان المهندس محمد عامر – رئيس الهيئة القومية لسكك مصر، وجه بإعادة تشغيل قطارى 523 / 524 ركاب (القاهرة / القناطر الخيرية والعكس ) وذلك اعتبارا من يوم 15/10/2023 ويترتب على ذلك تعديل قطارات ( 548 / 562 / 551 / 121 ) . 

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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