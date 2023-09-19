شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أنواع القمح والأماكن الصالحة للزراعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُعد زراعة القمح من أهم الزراعات في مصر، باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية التي تلعب دورًا حاسمًا في توفير احتياجات الغذاء للسكان، ولتحقيق مستوى عالٍ من الإنتاجية والجودة في زراعة القمح، لذلك يجب أن يتم الالتزام بالسياسة الصنفية، والتي تهدف إلى تحسين الأصناف المزروعة وتعزيز الاستدامة الزراعية.

وحددت وزارة الزراعة السياسة الصنفية التي يجب على كل المزارعين الالتزام بها، حيث تم تقسيم أراضي الجمهورية إلى مناطق وتحديد الأصناف التي تجود في كل منطقة وفقا لحالة الطقس.

وتتمثل السياسة الصنفية في:

1- وجه بحري: مصر 3، مصر 4، جيزة 171، سخا 95، سخا 96، سدس 14، سدس 15.

2- الفيوم: مصر 3، مصر 4، جيزة 171، سخا 95، سخا 96، سدس 14، سدس 15، بني سويف 5، بني سويف 7.

3- مصر العليا: مصر 3، مصر 4، جيزة 171، سخا 95، سخا 96، سدس 14، سدس 15، جميزة 11، سدس 12، مصر 1.

4- الأراضي المستصلحة حديثا: مصر 1، مصر 3، سخا 95، جيزة 171، سدس 14، سدس 15، بني سويف 5، بني سيوف 6، بني سويف 7.