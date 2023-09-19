شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: يفضل إجراء الفحص الطبى للمقبلين على الزواج قبل عقد القران بـ6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة الصحة والسكان المقبلين على الزواج بالاستعداد لاجراء الفحص الطبى مبكرًا على الأمراض المعدية والمزمنة والوراثية لضمان جيل خالي من الأمراض.

ونصحت وزارة الصحة والسكان المقبلين على الزواج بالحرص على عمل التحاليل قبل عقد القران بـ 6 أشهر.

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أكدت أن الفحوصات الطبية المقدمة بمبادرة فحص المقبلين علي الزواج تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية (السكر، ارتفاع ضغط الدم، السمنة)، وكذلك الكشف عن الأمراض المعدية (فيروس بي، فيروس سي، فيروس نقص المناعة البشري)، بالإضافة إلى إجراء تحاليل (فصيلة الدم، Rh، هيموجلوبين).

وتابعت الوزارة، في حالة اكتشاف الإصابة بأي أمراض يتم تطبيق نظام الإحالة وتوجيه الطرفين لتلقي الخدمات الطبية والعلاج اللازم، بما يحد من مضاعفات الإصابة للطرف المصاب، وكذلك منع انتقال العدوى للطرف الأخر، وفي حالة سلبية جميع الفحوصات يتم تشجيع الطرفين على وضع خطة للوقاية من الأمراض غير السارية والأمراض المعدية.

المبادرة تشمل تقديم خدمات المشورة والتثقيف الصحي للمقبلين على الزواج، وتتسم بالخصوصية والسرية التامة بين مقدم الخدمة وطالب المشورة، بهدف المساعدة في اتخاذ القرارات الخاصة بصحته وصحة عائلته.