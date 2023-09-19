شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام الجديد المستشار محمد شوقي عياد يتسلم مهام منصبه اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسلم اليوم الثلاثاء، المستشار محمد شوقي عياد، مهام عمله بمنصبه الجديد رسميًا كنائب عام لمصر، للحقبة المقبلة والتي تستمر لمدة 4 سنوات، خلفًا للنائب العام المستشار حماده الصاوى والتي تنتهي فترة توليه المنصب اليوم.

وبتولى المستشار محمد شوقي عياد مهام عمله الجديد، فإنه سيتولى منصبين جديدين بجانب منصبه الرسمى وهما عضوية مجلس القضاء الأعلى، بجانب رئاسته للجنة استرداد الأصول والموجودات والأموال المهربة فى الخارج.

وأدى النائب العام الجديد، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي أول أمس الأحد، وذلك بعد أن أصدر الرئيس القرار الجمهوري رقم 358 بتعيين المستشار محمد شوقي فتحي إسماعيل عياد، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، نائباً عاماً اعتباراً من 19 سبتمبر 2023.

يذكر أن المستشار عمر مروان وزير العدل، عرض كتاب مجلس القضاء الأعلى، على الرئيس السيسي، بشأن الترشيحات الثلاثة لشغل منصب النائب العام وفقاً للإجراءات الدستورية.