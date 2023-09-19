شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف خالية.. 5 آلاف و993 فرصة عمل برواتب تبدأ من 3000 جنيه فى 12 محافظة والان مع تفاصيل الخبر
وتتوفر تلك الوظائف فى 12 محافظة، هى: القاهرة، والجيزة، والشرقية، وبورسعيد، ودمياط ، والإسكندرية ، والقليوبية، وأسيوط، وأسوان، وقنا ، والإسماعيلية ، وأسوان ، والوادى الجديد ، والمنوفية ، والدقهلية ، والغربية ، والمنيا.
وفى تخصصات:
1- مدير فرع.
2- أخصائيو تمويل.
3- محاسبين.
4- مهندسين.
5- موظف طيران وسياحة.
6- ومندوب بنوك.
7- سائقين.
8- أفراد أمن.
9- مترجم لغة صينية.
10- مندوبين مبيعات.
11- أخصائيين HR .
12- موظف تصميمات.
13- مسئول سلامة وصحة مهنية.
14- مشرفين إنتاج.
15- فنيين جميع التخصصات.
16- كافة أعمال الفندقة.
17- عمال خياطة بكافة الأقسام.
18- عمال إنتاج.
19 عمال نظافة، وتخصصات أخرى . .
وتضم النشرة مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة، برواتب مجزية، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة تنفيذاً للقانون رقم 10 لسنة 2018 ،وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمجهم في سوق العمل.
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