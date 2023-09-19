علاقة غير شرعية تكشف لغز مقتل دبلوماسي عُماني سابق في المهندسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

في أقل من 24 ساعة، نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في كشف ملابسات مقتل دبلوماسي عُماني سابق داخل شقته بمنطقة المهندسين.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بحضور محامٍ أفاد بغياب موكله "محمود سيف" 50 سنة دبلوماسي سابق يحمل الجنسية العمانية.

وجه اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية رجال الشرطة بسرعة فحص البلاغ والوقوف على ملابساته بالتنسيق مع قطاع الأمن العام.

بالانتقال والفحص تم العثور على جثة المتغيب بإحدى غرف الشقة سكنه وبه آثار طعنات متفرقة بالجسم ووجود بعثرة بمحتويات الشقة بالعقار رقم 23 شارع البصرة دائرة قسم العجوزة.

جهود البحث والتحري التي قادها العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع الشمال توصلت إلى أن خادمة تعمل طرفه وسائق وراء ارتكاب الواقعة.

بتقنين الإجراءات تمكن المدم حسام العباسي رئيس مباحث العجوزة من ضبط المتهمين بمركز شبين القناطر محافظة القليوبية وقررت الخادمة أنها تعمل لدى المجنى عليه وتربطهما علاقة، وأنها دبرت الواقعة بقصد السرقة بالاتفاق مع المتهم الثانى (قام بتوصيلها للشقة سكن المجنى عليه).

حال تواجدها رفقة المجنى عليه -تربطهما علاقة غير شرعية- اعتدت عليه بآلة حادة "سكين" بعدة طعنات حتى فارق الحياة واستولت على (14 هاتفا محمولا ماركات مختلفة - 7 ساعات ماركات مختلفة – كاميرا - خزينة حديدية - مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية).

المتهم الثانى أقر بمضمون ما سبق وأفاد بإخفائه المسروقات وتغيير مبلغ مالى من العملة الأجنبية لدى أحد الأشخاص تم ضبطه وإعادة كافة المسروقات.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتشريح بمعرفة الطب الشرعي وتحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة.