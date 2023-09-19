جلسة مساج كلمة السر.. كواليس تحرير طبيب اختطفه 8 أشخاص في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي ملابسات اختفاء طبيب بمدينة السادس من أكتوبر.

أول أمس تلقى مأمور قسم شرطة أول أكتوبر بلاغا من أحد الأطباء بغياب ابنه (طبيب) عن مسكنه ، وورود رسائل له من بنوك مختلفة بسحب مبالغ مالية من الفيزا الخاصة بابنه.

تحريات المقدم محمد مجدي رئيس مباحث قسم أول أكتوبر توصلت إلى أن 8 أشخاص لـ 4 منهم معلومات جنائية اختطفوا المجنى عليه من الفيلا محل سكنه وإجباره على سحب مبالغ مالية من ماكينات صرف آلى مختلفة والتخلص من سيارته بأحد شوارع العجوزة، واحتجازه عقب ذلك بإحدى الشقق السكنية المملوكة لأحد المتهمين بمحافظة الغربية.

بتقنين الإجراءات تمكنت مأموريات مشتركة من وحدة مباحث القسم بقيادة الرائد محمد راغب والرائد أحمد فايز وقطاع الأمن العام من ضبطهم وتحرير المجنى عليه.

اعترف الجناة بارتكابهم الواقعة بتحريض من أحدهم لرغبته فى الحصول على مبالغ مالية كبيرة من المجنى عليه والذى تعرف عليه عن طريق أحد مواقع التواصل الإجتماعى وكان يتردد عليه بمسكنه لعمل جلسات مساج له، كما تم ضبط السيارة التى استخدمها المتهمون فـى الحادث وتبين أنها مستأجرة.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات.