الحكم في إعادة محاكمة متهم بقضية "أنصار بيت المقدس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تصدر الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع المحاكم بدر، اليوم الثلاثاء، حكمها على المتهم محمد عبدالقادر إسماعيل، بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"أنصار بيت المقدس".

يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا، وغريب محمد متولي، ومحمود زيدان، ومحمد نبيل وسكرتارية ممدوح عبدالرشيد، وأحمد مصطفى.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين في القضية اتهامات بارتكاب جرائم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.