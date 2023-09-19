الجنايات تصدر حكمها على متهمين في "خلية داعش حلوان" الإرهابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تصدر الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة في بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الثلاثاء، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة متهمين بـ"خلية داعش حلوان"، في القضية رقم 4160 لسنة 2020 جنايات أمن دولة.

كانت المحكمة قضت في وقت سابق، بأحكام ما بين المؤبد والمشدد للمتهمين، وحصل المتهم الذي يعاد محاكمته على حكم بالسجن غيابيا، وضمت الدعوى 8 متهمين من بينهم 5 محبوسين، ويأتي على رأس المتهمين مؤسس التنظيم المتهم "أ. أ"، والذي أسس خلية بمنطقة حلوان تتبع تنظيم داعش الإرهابي، ومتهم بالسفر للخارج والتدريب على استخدام السلاح والعمليات العدائية، كما وجهت النيابة للمتهم الخامس تهمة حيازة سلاح ناري.