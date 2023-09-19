فى أسرع وقت.. ننشر خطوات تقديم شكوى بجهاز مرفق الكهرباء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عن ١٣ خطوة لتقديم شكوى عبر الموقع الإلكتروني للجهاز فيما يخص مشكلات التيار سواء زيادة الاستهلاك أو الانقطاع المتكرر أو غيرها من الشكاوى.

ويستعرض"مصراوى" فيما يلي خطوات التقدم بشكوى للجهاز عبر المنصات الشرعية المتاحة من خلال عدة خطوات:

1- الدخول على الموقع الإلكتروني اضغط هنا

2- اختيار إرسال شكوى.

3- فور الدخول ستظهر صفحة أخرى، دوّن عليها نموذج شكوى مقدمة إلى الجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ضد شركات توزيع الكهرباء.

4- يتطلب منك إدخال عدد من المعلومات ومنها اسم المنتفع، الرقم القومي.

5- من ضمن البيانات المطلوبة تحديد نوع الشكوى والمتمثلة في واحدة من الشكاوى التالية:

6- زيادة كبيرة في قيمة فاتورة الكهرباء.

7- عدم توصيل التيار الكهربي.

8- انقطاع مستمر في التيار الكهربي.

9- انقطاع غير مستمر في التيار الكهربي.

10- عدم انتظام في قيمة الجهد الكهربي.

11- عدم الانتظام في قراءة عداد الاستهلاك. الطاقة الكهربية.

12- أعطال فنية في عداد استهلاك الطاقة الكهربائية.

13- عدم انتظام في إرسال فواتير الكهرباء الشهرية.