شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توجه بتدريس المشروعات القومية للطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بتركيز المعلمين على قيم الولاء والانتماء لدى الطلاب، وتدريس المشروعات القومية للطلاب فى المدارس ليدركوا حجم الإنجازات على أرض الواقع وليكونوا فخورين ببلادهم، وتناول هذه الإنجازات فى موضوعات التعبير والإذاعة المدرسية، وكذا التوسع فى اشتراك الطلاب فى ريادة الأعمال وأن تصبح مادة أنشطة أساسية فى كل المواد الدراسية لصقل الطالب بمهارات يدوية وعملية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد، حيث يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسى يوم 27 يناير 2024.

كما أعلنت الوزارة أنه سيتم السماح للمدارس الدولية الراغبة فى بدء الدراسة مبكرا بداية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجارى، وذلك بعد التقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم لأخذ الموافقة اللازمة.

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسى أن عدد الأسابيع للعام الدراسى 35 أسبوعا على النحو التالى، يبدأ الفصل الدراسى الأول 30 سبتمبر الجارى إلى الخميس 25 يناير 2024.