شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تحدد 4 آليات لسد العجز فى المعلمين استعداداً للعام الدراسي الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، 4 آليات لسد العجز فى المعلمين استعداداً للعام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه 30 سبتمبر الجارى، كالتالى:

- التعاقد مع معلمين من خلال العمل بالحصة بالمدارس وفق احتياجات كل مدرسة، حيث حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى 20 جنيها مقابل الحصة وسمحت للمديريات والإدارات التعليمية بالتعاقد مع المعلمين الذين لديهم خبرة لسد احتياجات المدارس من أعضاء هيئة التدريس فى التخصصات المطلوبة، على أن يتم التعاقد وفق عام دراسى واحد ولا يحق لمن يتم التعاقد معهم المطالبة بالتعيين.

- الاستعانة بخريجات كليات التربية لأداء الخدمة العامة فى المدارس لسد العجز، حيث يتم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لتمكين الخريجات اللاتى يؤدين الخدمة العامة من دخول المدارس للعمل بها أثناء فترة الخدمة، كما أنه سيتم تدريبهم للعمل على طرق التدريس والمناهج الجديدة.

- فتح باب التطوع لمن يرغب فى العمل شريطة أن يكون التخصص مطلوب ولا يشارك المتطوع فى أعمال الامتحانات أو وضع الأسئلة ويكون المتطوع مساعدا المعلم داخل المدرسة، حيث يتم السماح بالتطوع وفقط ضوابط محددة وواضحة.

- يتم العمل على سد العجز فى المدارس من خلال تعيين المعلمين الجدد حيث أعلن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه سيتم التعاقد مع المعلمين الجدد مع انطلاق العام الدراسى الجديد.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي 27 يناير 2024.

كما أعلنت الوزارة أنه سيتم السماح للمدارس الدولية الراغبة في بدء الدراسة مبكرا بداية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري، وذلك بعد التقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم لأخذ الموافقة اللازمة.

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا علي النحو التالي، يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر الجارى إلى الخميس 25 يناير 2024.