شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب 68 سلحفاة مصرية و6 ثعابين و75 ضبا سيناويا بمطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى بقطاع أمن المنافذ من ضبط (3 أشخاص"أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول") بحيازتهم (68 سلحفاة مصرية حية – 75 ضبا سيناويا – 6 ثعابين) مخبأة داخل حقائبهم، وبالعرض على الجهات المختصة بالميناء أفادت بأن المضبوطات محظور الإتجار بها وتصديرها وتم التحفظ عليها بمعرفة الجهات المعنية. وبمواجهتهم قرروا اعتزامهم تهريب المضبوطات بالخارج بغرض بيعها وتحقيق استفادة مادية.

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