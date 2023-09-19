الارشيف / أخبار مصر

إحباط تهريب 68 سلحفاة مصرية و6 ثعابين و75 ضبا سيناويا بمطار القاهرة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب 68 سلحفاة مصرية و6 ثعابين و75 ضبا سيناويا بمطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى بقطاع أمن المنافذ من ضبط (3 أشخاص"أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول") بحيازتهم (68 سلحفاة مصرية حية – 75 ضبا سيناويا  – 6 ثعابين) مخبأة داخل حقائبهم، وبالعرض على الجهات المختصة بالميناء أفادت بأن المضبوطات محظور الإتجار بها وتصديرها وتم التحفظ عليها بمعرفة الجهات المعنية.

 

وبمواجهتهم  قرروا اعتزامهم تهريب المضبوطات بالخارج بغرض بيعها وتحقيق استفادة مادية.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا