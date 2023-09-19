شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة العاملين بالبنوك تدعم ترشح الرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مجلس إدارة النقابة العامة للبنوك والتأمينات والأعمال المالية، برئاسة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة فى مجلس النواب، على تجديد الثقة فى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ودعته إلى الترشح لفترة رئاسية جديدة ليستكمل مسيرة بناء الجمهورية الجديدة .

وقالت سولاف، في بيان: الرئيس السيسي قائد ثورة 30 يونيه التى أنقذت البلاد من الجماعة الإرهابية التي حاولت النيل من إستقرار وأمن البلاد، وأنه خلال الفترة الماضية نجح في حماية الدولة المصرية من كل المخططات، ويحقق كل انواع الحماية والرعاية الاجتماعية للمواطنين رغم التحديات العالمية.

كان قد أصدر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بيانا لمناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للترشح لفترة رئاسية أخرى، وجاء البيان، في إطار الدور الهام والحيوى الذي يقوم به الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الممثل الشرعى لجميع فئات العمال بجمهوريتنا الجديدة، يتقدم الاتحاد العام ويعلن لجميع فئات الشعب المصرى الكريم مناشدته الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية للترشح لفترة رئاسية أخرى.

وأضاف الاتحاد: من أجل استمرار بناء دولتنا الحديثة، من أجل الأمن والأمان والاستقرار من أجل استمرار الدور الريادى لجمهوريتنا الجديدة في المنطقة، من أجل دعم ومساندة الطبقة الفقيرة والمتوسطة، من أجل استمرار تدعيم التنمية المستدامة، من أجل استكمال تطوير المنظومة الصحية على مستوى الجمهورية، من أجل استمرار بناء ما بدأناه سويا نناشدك باستكمال المسيرة بالترشح لفترة رئاسية أخرى.. اتحاد عمال مصر.



