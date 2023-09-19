شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل توزيع منهج اللغة الفرنسية للمرحلة الثانوية للعام الدراسي الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطة توزيع منهج اللغة الفرنسية، من الصف الأول الثانوي حتى الثالث الثانوى، للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024، خلال شهري أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، موضحة أنه سيتم تخصيص شهر يناير للمراجعة العامة علي منهج الفرنسية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي، قبل بدء امتحانات نصف العام الدراسي.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.

كما أعلنت الوزارة أنه سيتم السماح للمدارس الدولية الراغبة في بدء الدراسة مبكرا بداية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري، وذلك بعد التقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم لأخذ الموافقة اللازمة.

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا علي النحو التالي، يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر الجارى إلى الخميس 25 يناير 2024 .