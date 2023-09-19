شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: 710 ملايين جنيه إجمالى الإنفاق على إنشاء المدارس الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن الدولة المصرية تولي إهتماماً بالغا بالمنظومة التعليمية وتسعى جاهدة لتطوير النظم والبرامج التعليمية للوصول إلى نظام تعليم عصري يرقى إلى أحدث المعايير العالمية وتطوير عملية التدريس والتعلم، لضمان التأكد من تحصيل الطلاب للمناهج التعليمية جنبا إلى جنب مع دمج وتحقيق الاستفادة القصوى من التكنولوجيا الحديثة في تحسين جودة العملية التعليمية.

تصريحات المحافظ جاءت خلال الاجتماع الموسع الذي عقده مع مديري ووكلاء الإدارات التعليمية للوقوف على مستوى التجهيزات النهائية لإستقبال العام الدراسي الجديد، والإطلاع على نسب تنفيذ أعمال الصيانة والتجهيزات بالمدارس.

وأكد محافظ الجيزة خلال الاجتماع على إتخاذ العديد من الخطوات لاستقبال العام الدراسي الجديد والتى جاء على رأسها دخول 28 مدرسة جديدة وتوسعات للخدمة بتكلفة 362 مليون جنيه وتضم 699 فصلا دراسياً، مشيراً الى انه تم الانتهاء من إجراء 125 مشروع صيانة شاملة لمدارس بتكلفة 347 مليون جنيه، ليصل إجمالى ما تم ضخه لاستقبال العام الدراسي الجديد حوالى 710 ملايين جنيه، مما يعكس حجم الاهتمام الشديد الذى تولية الدولة لرفع كفاءة المنظومة بالكامل، إلى جانب ما تقوم به حاليا المدارس والإدارات التعليمية فى إجراء الصيانات البسيطة للديسك المدرسي ووسائل التعلم والإنارة ودورات المياه، وكل ما يخص العملية التعليمية من الموارد الخاصه بهم وذلك لتوفير سبل الراحه للطلاب.

وخلال اللقاء كلف المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم باستغلال بعض المكاتب الإدارية كفصول تعليمية لتقليل الكثافات داخل الفصول مؤكداً على دعم احتياجات المدارس بحوالى 2000 ديسك مدرسي جارى توزيعهم من خلال هيئة الابنية التعليمية بالاضافة الى 2883 ديسك مدرسي إضافى من مدارس التعليم الفنى يتم توزيعهم من خلال مديرية التربية والتعليم لسد أي احتياجات طارئة للمدارس ذات الكثافات الطلابية العالية.

وطالب محافظ الجيزة مديري الإدارات التعليمية بالمتابعة والمرور اليومي على المدارس خلال اليوم الدراسي للتعامل الفورى مع اى معوقات والتأكد من توافر كافه عناصر السلامة والامان للطلاب بالتعاون مع المراكز والاحياء والجهات المعنية وضرورة التنسيق مع المدارس والتأكيد عليهم فى التخفيف من المتطلبات الدراسية من الادوات والمستلزمات المكتبية وغيرها ( السبلايز ) لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية.

وأشار اللواء أحمد راشد ان العام الدراسى الجديد سوف يشهد دخول حوالي 3 مليون طالب بمدارس محافظة الجيزة الأمر الذى يتطلب رفع درجه الاستعداد القصوى لضمان الظهور بالشكل الأمثل، مشدداً على تنفيذ كافة التجهيزات التى تكفل الحفاظ على الصحة العامة للطلاب والتأكيد على تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب وتواجد المشرفين لمنع التزاحم والتأكيد علي التواجد المستمر للزائرة الصحية بالمدارس حرصآ علي السلامة العامة للطلاب.

وشدد المحافظ علي استمرار المرور الميداني لمراجعة جميع أعمال الصيانات والإصلاحات التي تم تنفيذها بكافة المدارس من الخارج والداخل من أعمال الإنارة ودورات المياه والنوافذ والتأكد من تغطية جميع البالوعات و سلامة أسوار المدارس وزجاج النوافذ وأسلاك الكهرباء والنظافه العامة مع ضرورة التأكد من توافر طفايات الحريق و خزانات المياه والعمل علي ترشيد إستهلاك الكهرباء عقب إنتهاء اليوم الدراسي ومنع تواجد الباعة الجائلين ورفع الإشغالات بمحيط المدارس أولاً بأول بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وبمتابعة جهود هيئة النظافة والتجميل والخاصة بتفريغ صناديق القمامة من داخل المدارس وبمحيطها بصفة يومية منعا لتراكم المخلفات حرصآ علي صحة وسلامة الطلاب.

واستمع محافظ الجيزة إلى مقترحات مديري الإدارات التعليمية وناقش أبرز العقبات التي تواجههم ووجه بسرعة حلها مع التشديد علي ضرورة التواصل الدوري مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وغرفه العمليات والتنسيق للتعامل الفوري حيال اي احداث طارئة مشدداً على ضرورة تعظيم دور مجالس الآباء والأمناء لحل المشكلات التي تواجه العملية التعليمية والاستفادة من دور المجتمع المدني في تحسين البنية التعليمية داخل المدارس بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

من جانبه قدم أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة الشكر لمحافظ الجيزة لاهتمامه بالعاملين بالمنظومة التعليمية وتوفير كافة احتياجاتهم لضمان انتظام العملية التعليمية وتحسين مستوى الطلاب مشيراً أنه تم الإنتهاء من الصيانات البسيطة بجميع المدارس كما تم استلام 80 % من الكتب الدراسية وتوزيعها على الإدارات التعليمية والمدارس وجارى استكمال اعمال الاستلام للكتب.

وأكد أنه تم اعتماد جدول لدخول الصفوف الدراسية تدريجياً فى الأسبوع الأول لتلاشي حدوث تداخل بين المراحل التعليمية بحيث يكون يوم الأحد 1 / 10 بدء دخول الصفوف الأول الابتدائي والأول الاعدادى والأول الثانوى ويوم الاثنين 2/10 الصفوف الثانى الابتدائي والثانى الاعدادى والثانى الثانوى ويوم الثلاثاء 3/10 دخول الصفوف الثالث الابتدائي والثالث الاعدادى والثالث الثانوى ويوم الاربعاء 4 /10 الصف الرابع الابتدائى ويوم الخميس 5/10 الصفوف الخامس الابتدائي والسادس الابتدائي وذلك مع تواجد كافه الصفوف الدراسية السابق ذكرها بانتظام يوميا بعد دخولها كما تم التشديد على الالتزام بتطبيق فاصل زمنى بين دخول وخروج الطلاب فى المدارس التى بها اكثر من فترة دراسية.

حضر الإجتماع إبراهيم الشهابي نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام، وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم وعبد الناصر سعد مدير هيئة الأبنية التعليمية بالجيزة وسمية الخطيب وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة وبدوي علام رئيس مجلس الأمناء ومديري ووكلاء الادارات التعليميه بالمحافظة.