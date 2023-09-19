شكرا لقرائتكم خبر عن ‫أسعار الذرة الصفراء تستقر فى الأسواق.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذرة الصفراء اليوم الثلاثاء، استقرارًا فى الأسواق المحلية بعد الهبوط الذى شهدته أمس بنحو 100 جنيه للطن البرازيلى والأرجنتيى.

وأوضح السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي وبدعم من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الاعلاف من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.

وأكد القصير أن الإفراج يستهدف توفير كميات فى الأسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لاعلاف الدواجن وايضا حيوانات المزرعة.

يشار إلى أن الافراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي وخلال الفترة من 25/8/2023 حتى 7/9/2023تم الإفراج عن 276 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 116 مليون دولار.

وشمل الإفراج الأخير نحو 253 ألف طن من الذرة بحوالي 91 مليون دولار وحوالي 23 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 17 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالي 8 ملايين دولار ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من " 16 أكتوبر 2022 حتى 7 سبتمبر " 7.6 مليون طن بإجمالي مبلغ 3.6 مليار دولار.